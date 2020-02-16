Синоптики о погоде на завтра
Во вторник, 18 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером облачность увеличится, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 8-10 тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 777 до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный западный ветер. Ночью темпаратура воздуха составит 1-6 , днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.