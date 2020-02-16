Лусине Ароян-Далакян: «Хорошо, что на помощь подоспел Тигран Великий. Но победа была за Алиевым»

Cопредседатель "Всеармянского национального прогресса" Лусине Ароян-Далакян заявила о позорном поражении премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе дебатов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене. По ее словам, Пашинян не смог дать полноценного ответа ни на один из вопросов.

"Слежу за пресс-конференцией. Мы с позором проиграли. Если бы не была армянкой, то поверила бы Алиеву. Он был хорошо подготовлен, грамотно подобран язык жестов. Пашинян же ни на один вопрос не дал ни одного полноценного ответа, не нанес контрударов", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Алиев разыграл в свою пользу то, что Карабах находится в составе Азербайджана. Пашинян не имел необходимых знаний в этой области, и его половинчатые ответы поставили его в смешное положение. Он также не смог ничего сказать о невозможности сохранения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Хорошо, что потом подоспел на помощь Тигран Великий. Но победа уже была за Алиевым", - подчеркнула Лусине Ароян-Далакян, которую цитирует «Вестник Кавказа».

Политик добавила, что Пашинян не стал ничего говорить об истории Ханкенди и упрашивал публику задать ему вопросы о его "микрореволюциях", чем производил жалкое впечатление слабого переговорщика.