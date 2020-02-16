Экс-президент Грузии ушел в оппозицию

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили возвращается в активную политику. Об этом сам Маргвелашвили написал на своей странице в Твиттере, сообщает Грузия онлайн.

«Выбрав авторитаризм, «Грузинская мечта» перешла красные линии. Нет демократии – не будет национального единства и западного курса. Я не буду смотреть, как это произойдет. Я возвращаюсь в активную политику. Я служу миссии нашего западного выбора вместе с моими друзьями и грузинским народом», - пишет Маргвелашвили.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что Маргвелашвили вел переговоры с лидерами нескольких прозападных оппозиционных партий о создании политической коалиции, которая примет участие в предстоящих в этом году парламентских выборах. Коалиция должна стать третьей политической силой в Грузии, выступающей против бывшей партии власти «Единое национальное движение» и действующей партии власти «Грузинская мечта».