В жилом комплексе премиум-класса Renessans Palace, сданном для проживания с сентября прошлого года, предлагаются долгосрочные кредиты с еще более легкими условиями.

Желающие приобрести квартиру в этом комплексе могут воспользоваться условиями «Премиум кредита». Согласно условиям кредита, вы можете купить квартиру в Renessans Palace только на основании удостоверения личности, сделав первоначальный взнос в размере всего 10% от стоимости квартиры. А возможность рассрочки до 20 лет будет лучшим подарком для каждого желающего приобрести квартиру премиум-класса.

В настоящее время в Renessans Palace проживают более 100 семей. И им оказываются услуги, соответствующие всем требованиям премиум-класса.

Renessans Palace является жилым комплексом премиум класса с зеленым двором на площади в 1,5 гектара. Во дворе высажены деревья, цветочные кусты, разбиты газоны, сам двор закрыт для въезда автомобилей, всё это сделано для обеспечения на самом высоком уровне удобного отдыха жильцов. Здесь разбит настоящий парк с беговыми и велосипедными дорожками, спортивными площадками и детской игровой зоной. Жильцы Renessans Palace приятно и полезно проводят свое свободное время со своими детьми, не покидая комплекс – в парке, прямо во дворе.

Если и Вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, то свяжитесь с этими номерами: 0125382977 и 0507158888.