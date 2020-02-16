Перестрелка в турецком лицее: есть раненые

В столице Турции Анкаре два человека пострадали в результате перестрелки в лицее в районе Этимесгут, сообщает администрация губернатора города.

"Охранник Анатолийского лицея имени Велита Бекдаша Анкары Мурат Экинджи по не выясненной пока причине выстрелил из пистолета в директора учебного заведения Шерафеттина Али Гюрюлера", - говорится в сообщении.

"Ученики лицея были благополучно эвакуированы из здания", - цитирует РИА Новости. По данным властей, пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование.