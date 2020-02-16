Что искал министр обороны Армении в Минске

Но, учитывая "бэкграунд" отношений двух стран и фактор Азербайджана, сообщения о том, что Тоноян и его белорусский коллега Хренин обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, придают некую интригу визиту.

Визит министра обороны Армении Давида Тонояна в Беларусь остался почти незамеченным со стороны армянских СМИ. На первый взгляд, ничего незаурядного в нем нет. Обе страны состоят в одном военно-политическом блоке, и было бы удивительно, если бы не было взаимных визитов, пишет «Спутник Армения».

Не секрет, что в последние годы Минск стал фактически вторым после Израиля военно-техническим партнером Азербайджана. Венцом этого партнерства стала закупка Баку белорусских реактивных систем залпового огня "Полонез". В Армении на такое сотрудничество всегда реагировали эмоционально.

На этом фоне нельзя исключать, что и армянская сторона может проявить некоторый интерес к белорусской оборонной продукции, говорит Sputnik Армения военный эксперт, глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute (ARDI) Леонид Нерсисян.

"У Беларуси весьма развитый военно-промышленный комплекс, и нахождение в ОДКБ дает Армении возможность на льготных условиях приобретать некоторые компоненты, используемые для модернизации арсенала армянских ВС", — сказал он в беседе со Sputnik Армения.

На вооружении армянской армии находится энное количество тепловизоров, закупленных в Беларуси. Для поддержания их в постоянной готовности нужна дальнейшая кооперация между двумя странами.

Если же говорить о вооружениях, то и здесь Минску есть что предложить армянской стороне. В частности, это модернизированные варианты зенитно-ракетных комплексов "Оса".