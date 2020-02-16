Евросоюз продлил санкции против Беларуси

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года", - отмечается в документе.

Отмечается, что Брюссель продлил действие эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков "в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах".

В санкционном списке четверо бывших высокопоставленных силовиков, которых подозревают в причастности к исчезновению журналиста Дмитрия Завадского, бизнесмена Анатолия Красовского и двух оппозиционных политиков — Виктора Гончара и Юрия Захаренко.