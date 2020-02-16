И политолог Александр Манасян заявил о победе Алиева над Пашиняном

«Обсуждения за закрытыми дверями одно, но когда фактически идет пресс-конференция, на которой борются главы двух государств – это совсем другое. В первом случае неизвестно, что конкретно обсуждают, но можно догадаться, а пресс-конференция похожа на митинг. Но это не митинг в Ереване и к нему надо как следует подготовиться», - заявил Манасян на встрече с журналистами.

Известный армянский политолог Александр Манасян обвинил премьер-министра Армении в том, что он недостаточно подготовился для дебатов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет "Новости Армения".

По его словам, заявления армянской стороны в лице премьер-министра Никола Пашиняна были не самыми убедительными. «Исторические доводы, приведенные Пашиняном о Тигране Великом и революции в Армении, были слабыми», - считает эксперт, заметивший, что даже ведущая, в некоторой степени, была в недоумении.

Вместе с тем, как заметил Манасян, доводы такого рода не нравятся таким крупным игрокам, как США, Россия и ЕС, поскольку многих стран в то время даже не существовало, и подобные заявления «затрагивают их гордость и самолюбие». Как отметил эксперт, если уж глава правительства решил пойти по этому пути, то эти доводы надо было представить с умом и более аккуратно, чтоб не вызвать негативной реакции.

«Вообще не было смысла так углубляться в историю, как это сделал Пашинян, поскольку в данном случае правовые аспекты представляли не меньшую значимость, чем исторические доводы», - подчеркнул политолог.