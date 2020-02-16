Ученые объяснили противораковый эффект зеленого чая

Ученые из Китая выяснили, что в зеленом чае содержится вещество, блокирующее фермент, необходимый раковым клеткам для роста. Установлена положительная связь между регулярным потреблением зеленого чая и низким риском развития рака молочной железы. Результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition.

Специалисты проанализировали результаты 16 исследований, касающихся влияния различных растительных ингредиентов на развитие онкозаболеваний, и обнаружили линейную связь между потреблением зеленого чая и развитием рака молочной железы: женщины, потреблявшие зеленый чай много и регулярно в течение нескольких лет, имели более низкий риск рака груди по сравнению с теми, кто потреблял мало зеленого чая или не пил его совсем, пишет РИА Новости.

В поисках ответа на вопрос, что делает зеленый чай таким полезным, авторы проанализировали растительные ингредиенты, содержащиеся в нем. Исследователи пришли к выводу, что роль главного противоракового агента играет фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC) — органическое вещество из группы полифенолов, которое, помимо антиоксидантных свойств, обладает высокой защитной функцией в отношении клеток. Оно блокирует фермент, необходимый раковым клеткам для роста, что останавливает рост опухоли.

Однако авторы предостерегают от того, чтобы считать зеленый чай панацеей или альтернативой обычному лечению опухолевых заболеваний. Специалисты до конца не знают, относится ли профилактический эффект зеленого чая ко всем типам рака молочной железы, или только к некоторым из них. Зато знают, что зеленый чай не оказывает заметного влияния на рак простаты, мочевого пузыря или желудка — подобных закономерностей в ходе исследования выявлено не было.

Несмотря на то, что зеленый чай хорошо влияет на кишечную микрофлору и помогает при похудении, следует помнить, что зеленый чай также содержит высокие концентрации кофеина, поэтому употребляться в чрезмерных количествах небезопасно при наличии определенных заболеваний, предупреждают ученые.