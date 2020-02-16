Источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Как пишет Московский комсомолец, ученые опубликовали доклад «Возможное происхождение коронавируса 2019-nCoV», в котором утверждается, что распространение коронавируса началось с лаборатории, расположенной рядом с рынком морепродуктов. По версии властей Китая, первое заражение произошло именно на рынке - инфекция перешла к человеку от летучей мыши. Однако, по мнению биологов, на самом деле заражение произошло в лаборатории во время опытов над животными.

«Согласно муниципальным отчетам и свидетельствам 31 местного жителя и 28 приезжих, летучая мышь никогда не употреблялась в пищу в этом городе, и на рынке не было ни одной летучей мыши», - говорится в докладе. Авторы доклада утверждают, что во время опыта одна из мышей напала на ученого, и кровь животного «попала ему на кожу». Кроме того, мышь «помочилась» на другого работника лаборатории, тем самым заразив его коронавирусом.

Биологи добавили, что в лабораториях с высоким уровнем биологических рисков должны быть усилены меры безопасности. Кроме того, их стоит переместить подальше от городских центров и других густонаселенных мест, считают специалисты.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом достигло 71 335 человек. Из них 11 135 человек выздоровели, 1 775 больных умерли.