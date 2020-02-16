Лавров: У российских и турецких военных полное взаимопонимание

Российские и турецкие военные в сирийской провинции Идлиб находятся в постоянном контакте, между ними полное взаимопонимание, заявил сегодня журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Военные представители и Российской Федерации, и Турции, которые находятся на земле в Сирии, в районе Идлиба, в постоянном контакте между собой рассматривают изменения в обстановке. У них есть, как мы слышали от наших военных и от турецких военных, полное понимание между собой", - сказал министр.