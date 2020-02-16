Мы сообщали об инициативе «Троеморья» - масштабном проекте соединения транспортным коридором стран, расположенных на берегах Балтийского, Черного и Адриатического морей. Застрельщиками реализации этой идеи в 2015 году выступили президенты Польши и Хорватии. К ней присоединились еще 11 стран-членов Евросоюза. Проект прокладки скоростных автодорог по огромной территории призван оптимизировать процесс доставки грузов, сократив сроки перемещения и упростив процедуры прохождения таможни там, где это необходимо.

В то же время в Москве рассматривают эту инициативу как очередной шаг к освобождению странами Центральной и Восточной, Балкан от российской зависимости, в данном случае, в транспортной сфере.

Соединенные Штаты Америки пристально следят за развитием ситуации на энергетическом рынке Европы, особенно в центральной и восточной части континента. Не случайно, недавний визит госсекретаря Майка Помпео в Беларусь стал поводом для беспокойства Москвы — высокопоставленный американский чиновник открыто предложил Минску покрыть все 100 процентов потребностей этой страны в нефтепродуктах.

Что касается Инициативы Трех морей, то и она стала одним из центров внимания со стороны тех, кто отвечает за внешнюю и экономическую политику США.

Только что стало известно, что американские власти готовы вложить немалую сумму в проект - 1 миллиард долларов в качестве энергетических инвестиций. Об этом Майк Помпео объявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он сказал: «Нашей целью является оживление частных инвестиций в этих странах».