Вашингтон выделил 1 миллиард на транспортный коридор для Европы наша корреспонденция
Мы сообщали об инициативе «Троеморья» - масштабном проекте соединения транспортным коридором стран, расположенных на берегах Балтийского, Черного и Адриатического морей. Застрельщиками реализации этой идеи в 2015 году выступили президенты Польши и Хорватии. К ней присоединились еще 11 стран-членов Евросоюза. Проект прокладки скоростных автодорог по огромной территории призван оптимизировать процесс доставки грузов, сократив сроки перемещения и упростив процедуры прохождения таможни там, где это необходимо.
В то же время в Москве рассматривают эту инициативу как очередной шаг к освобождению странами Центральной и Восточной, Балкан от российской зависимости, в данном случае, в транспортной сфере.
Соединенные Штаты Америки пристально следят за развитием ситуации на энергетическом рынке Европы, особенно в центральной и восточной части континента. Не случайно, недавний визит госсекретаря Майка Помпео в Беларусь стал поводом для беспокойства Москвы — высокопоставленный американский чиновник открыто предложил Минску покрыть все 100 процентов потребностей этой страны в нефтепродуктах.
Что касается Инициативы Трех морей, то и она стала одним из центров внимания со стороны тех, кто отвечает за внешнюю и экономическую политику США.
Только что стало известно, что американские власти готовы вложить немалую сумму в проект - 1 миллиард долларов в качестве энергетических инвестиций. Об этом Майк Помпео объявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он сказал: «Нашей целью является оживление частных инвестиций в этих странах».
Это заявление стало сюрпризом в Мюнхене для всех, но только не для Польши.
Министр Кжиштоф Щерски, шеф Кабинета президента Польши, прокомментировал слова М.Помпео - «Об этом проекте я разговаривал в январе в Госдепартаменте США. Удалось», - с удовлетворением подчеркнул министр.
Шеф американской дипломатии сообщил также, что эти финансовые средства будут перечислены со счетов правительственного агентства International Development Finance Corporation, что свидетельствует о серьезном интересе США к тому, что происходит в этой части Европы.
На сегодняшний день членами «Троеморья» являются Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия.
Население всех этих стран составляет 22 процента жителей Евросоюза, а территория — 28 процентов континента. Внутренний валовой продукт большинства этих стран постоянно растет, ежегодно почти в 3 раза опережая те же показатели Германии и Франции. Суммарный ВВП участников «Троеморья» - 1,7 триллиона евро.
В то же время для реализации такого грандиозного проекта, понятно, потребуются огромные инвестиции. По оценкам экспертов, эта сумма составляет порядка 1100 миллиардов евро. Эти финансовые вливания должны обеспечить развитие трех основных направлений проекта — транспорта, энергетики и дигитализации.
Конечно, 1 миллиард долларов — это капля в море. Но, как говорится, лиха беда начало. И американцы знают, куда вкладывать деньги для укрепления своих позиций — экономических и, не в последнюю очередь, политических.