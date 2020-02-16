В Сумгаите сотрудники городского управления и 1-го отделения полиции Сумгаита задержали членов банды, ограбивших 13 дач, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Сообщается, что переданы следствию ранее судимые жители Сумгаита - Васиф Азимов, Мехман Махмуди, житель Агдамского района Шукран Халафов и житель Хызинского района Рза Наджафов.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица похитили с 13 дач в Сумгаите телевизор, водонагреватель, самовар, генератор, отопительное оборудование, строительные инструменты и другие предметы быта.

По данному факту в следственном отделе Управления полиции Сумгаита в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.