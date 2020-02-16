Коронавирус оказался особо опасным для онкобольных

Коронавирус нового типа представляет особую опасность для людей с онкозаболеваниями. К такому выводу пришли ученые в Китае.

Как пишет журнал The Lancet Oncology, специалисты пришли к выводу, что из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты при борьбе с раком, организм подвергается иммунодепрессивному состоянию, при котором риск заражения коронавирусом повышается.

Вывод был сделан после изучения около 2 тыс. случаев заболевания коронавирусом в Китае. Проанализировав подтвержденные случаи заражения, ученые призвали увеличить наблюдение за пациентами, среди которых есть онкобольные.

В частности, авторы исследования предлагают в подобных случаях переносить плановую терапию, в том числе операции, на более поздний срок и усиливать меры личной защиты таких пациентов. Также специалисты призвали уделять особое внимание людям старшего возраста, уточняет «Газета.ру».