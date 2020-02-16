Спустя много лет в западной прессе появились детали ее завещания. Как оказалось недавно, оно было изменено без согласия принцессы Дианы. Хотя жизнь ее во дворе королевы Елизаветы Второй была похожа на кошмар, а брак с принцем Чарльзом был формальностью, она благодаря членству в монаршей семье стала принцессой, все же главной ролью для леди Ди было быть мамой. Сыновья Уильям и Гарри с первых дней появления на свет были для нее целым миром.

Диана Спенсер, более известная миру как Леди Ди, принцесса Уэльсская, стала легендой при жизни, во многом благодаря благотворительной деятельности, человеческой открытости, в отличие от остальных членов королевской семьи Великобритании. Трагическая и во многом загадочная смерть ее в одном из тоннелей Парижа в августе 1997 года добавила ее личности ореола святости и породила еще больше вопросов к биографии.

Несмотря на жесткие правила, царившие во дворе Виндзоров, она прививала им ценности, которыми они должны будут руководствоваться вопреки нравам Елизаветы, и часто она демонстрировала свою нормальную, часто бесшабашную жизнь и поведение, которые никогда не знали за воротами Букингемского дворца.

Их семейная жизнь с Чарльзом изобиловала скандалами, предательствами с его стороны на протяжении лет, и она, устав от этого, решилась предать публичности детали семейного кошмара. Но было это незадолго до ее фатальной смерти. Любимица всех англичан погибла в автокатастрофе во время любовного путешествия.

А за четыре года до трагедии она переписала свое завещание. Документ, написанный ею, был обнародован спустя пять лет после катастрофы. Правда, в этом случае было сделано исключение — Виндзоры не имеют обыкновения публиковать части завещаний членов королевской семьи. Это было сделано с простым умыслом - после развода с Чарльзом лишить ее титула принцессы.

Завещание содержало, среди прочих, такие пункты, как передача имущества любимым сыновьям Уильяму и Гарри, когда они достигнут 30-летнего возраста, а в случае ее внезапной смерти опеку над ними осуществлял бы их отец - принц Чарльз. Однако там же было указано, что все вопросы, касающиеся жизни ее сыновей, нужно решать в консультациях с ее матерью — Френсис Шейд Кидд.

Согласно последней воле Дианы, ее гардероб, кроме свадебного платья, которое в наследство получит принц Гарри, наследует ее брат Чарльз Спенсер.

Леди Ди не забыла также о своих крестных дочерях и сыновьях, а их было аж 17! В завещании она отписала им 25 процентов своего имущества. Когда сыновья и крестники стали 30-летними, они получили из наследства подарки, которые для них выбрали сестры и мать принцессы Уэльсской.

Страсти вокруг наследства леди Ди стали разворачиваться уже спустя несколько месяцев после смерти — ее мать и одна из двоюродных сестер Дианы пошли в суд, где получили право распоряжаться наследством.

Как писали британские медиа, именно тогда в завещание были внесены изменения. По некоторым источникам, коррективы были вписаны под давлением Виндзоров. Другие говорят, что поправки в документ внесены после смерти Фондом принцессы Дианы. Главный пункт — это изменение возраста, по достижении которого в права наследования вступают Уильям и Гарри.

Как оказалось, в оригинальном документе, касательно их, содержалась цифра не 30, а 25 лет. Именно тогда они должны были получить 75 процентов украшений матери, а крестники - свои 25 процентов по достижении 17 лет.

Но это не все. На память от погибшей работодательницы 50 тыся фунтов стерлингов должен получить… камердинер принцессы и многолетний ее друг Пол Баррел.

Почему последняя воля леди Ди не была с уважением к ней исполнена ее близкими, неизвестно. И, как уверяют медиа, вряд ли когда прозвучит ответ на это вопрос.

Интересно, что согласно британскому праву, внесение изменений в завещание после смерти его автора вполне допустимо. Надо только, чтобы все заинтересованные стороны пришли к согласию в этом вопросе.