Тайны завещания принцессы Дианы королевский двор сотрясает новый скандал
Диана Спенсер, более известная миру как Леди Ди, принцесса Уэльсская, стала легендой при жизни, во многом благодаря благотворительной деятельности, человеческой открытости, в отличие от остальных членов королевской семьи Великобритании. Трагическая и во многом загадочная смерть ее в одном из тоннелей Парижа в августе 1997 года добавила ее личности ореола святости и породила еще больше вопросов к биографии.
Спустя много лет в западной прессе появились детали ее завещания. Как оказалось недавно, оно было изменено без согласия принцессы Дианы. Хотя жизнь ее во дворе королевы Елизаветы Второй была похожа на кошмар, а брак с принцем Чарльзом был формальностью, она благодаря членству в монаршей семье стала принцессой, все же главной ролью для леди Ди было быть мамой. Сыновья Уильям и Гарри с первых дней появления на свет были для нее целым миром.
Несмотря на жесткие правила, царившие во дворе Виндзоров, она прививала им ценности, которыми они должны будут руководствоваться вопреки нравам Елизаветы, и часто она демонстрировала свою нормальную, часто бесшабашную жизнь и поведение, которые никогда не знали за воротами Букингемского дворца.
Их семейная жизнь с Чарльзом изобиловала скандалами, предательствами с его стороны на протяжении лет, и она, устав от этого, решилась предать публичности детали семейного кошмара. Но было это незадолго до ее фатальной смерти. Любимица всех англичан погибла в автокатастрофе во время любовного путешествия.
А за четыре года до трагедии она переписала свое завещание. Документ, написанный ею, был обнародован спустя пять лет после катастрофы. Правда, в этом случае было сделано исключение — Виндзоры не имеют обыкновения публиковать части завещаний членов королевской семьи. Это было сделано с простым умыслом - после развода с Чарльзом лишить ее титула принцессы.
Завещание содержало, среди прочих, такие пункты, как передача имущества любимым сыновьям Уильяму и Гарри, когда они достигнут 30-летнего возраста, а в случае ее внезапной смерти опеку над ними осуществлял бы их отец - принц Чарльз. Однако там же было указано, что все вопросы, касающиеся жизни ее сыновей, нужно решать в консультациях с ее матерью — Френсис Шейд Кидд.
Согласно последней воле Дианы, ее гардероб, кроме свадебного платья, которое в наследство получит принц Гарри, наследует ее брат Чарльз Спенсер.
Леди Ди не забыла также о своих крестных дочерях и сыновьях, а их было аж 17! В завещании она отписала им 25 процентов своего имущества. Когда сыновья и крестники стали 30-летними, они получили из наследства подарки, которые для них выбрали сестры и мать принцессы Уэльсской.
Страсти вокруг наследства леди Ди стали разворачиваться уже спустя несколько месяцев после смерти — ее мать и одна из двоюродных сестер Дианы пошли в суд, где получили право распоряжаться наследством.
Как писали британские медиа, именно тогда в завещание были внесены изменения. По некоторым источникам, коррективы были вписаны под давлением Виндзоров. Другие говорят, что поправки в документ внесены после смерти Фондом принцессы Дианы. Главный пункт — это изменение возраста, по достижении которого в права наследования вступают Уильям и Гарри.
Как оказалось, в оригинальном документе, касательно их, содержалась цифра не 30, а 25 лет. Именно тогда они должны были получить 75 процентов украшений матери, а крестники - свои 25 процентов по достижении 17 лет.
Но это не все. На память от погибшей работодательницы 50 тыся фунтов стерлингов должен получить… камердинер принцессы и многолетний ее друг Пол Баррел.
Почему последняя воля леди Ди не была с уважением к ней исполнена ее близкими, неизвестно. И, как уверяют медиа, вряд ли когда прозвучит ответ на это вопрос.
Интересно, что согласно британскому праву, внесение изменений в завещание после смерти его автора вполне допустимо. Надо только, чтобы все заинтересованные стороны пришли к согласию в этом вопросе.