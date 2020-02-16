И Real TV наказал кандидатов в депутаты

Трое сотрудников телеканала Real TV – Ляман Алиашрафгызы, Ильгар Микаилоглу и Афет Тельмангызы – уволены. Об этом на своей странице в Facebook написала Афет Тельмангызы.

Согласно информации, телеканал не заключил с ними новые трудовые соглашения.

Отметим, что журналисты Ляман Алиашрафгызы и Афет Тельмангызы являлись кандидатами в депутаты на прошедших 9 февраля парламентских выборах. После выборов, эти кандидаты обвинили ЦИК в фальсификации итогов. А Ильгар Микаилоглу является братом экс-депутата Гюляр Ахмедовой.

Напомним, несколько дней назад сотрудниками МВД был задержан сын Г.Ахмедовой по обвинению в незаконном хранении оружия.