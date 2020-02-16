«Деннис» накрыл Британию: затопило города, погибли люди фото; видео
Великобританию накрыл сильнейший шторм «Деннис». Стихия спровоцировала по всему королевству наводнения и оползни.
Как сообщает Bloomberg, сильнее всего пострадали Англия, Шотландия и Уэльс — там выпала за день месячная норма осадков. Затоплено множество населенных пунктов, закрыты дороги и аэропорты, а также прекращено движение поездов.
Из-за шторма «Деннис» погибли три человека, тысячи были эвакуированы, пишет The Telegraph. В агентстве по окружающей среде предупредили, что на этой неделе наводнения продолжатся. В некоторых частях Британии скорость ветра достигает 145 км/ч.
⛈️ #StormDennis battered the U.K. over the weekend, bringing hurricane-force winds and life-threatening floods.— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 17, 2020
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