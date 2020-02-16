«Деннис» накрыл Британию: затопило города, погибли люди фото; видео

Великобританию накрыл сильнейший шторм «Деннис». Стихия спровоцировала по всему королевству наводнения и оползни.

Как сообщает Bloomberg, сильнее всего пострадали Англия, Шотландия и Уэльс — там выпала за день месячная норма осадков. Затоплено множество населенных пунктов, закрыты дороги и аэропорты, а также прекращено движение поездов.

Из-за шторма «Деннис» погибли три человека, тысячи были эвакуированы, пишет The Telegraph. В агентстве по окружающей среде предупредили, что на этой неделе наводнения продолжатся. В некоторых частях Британии скорость ветра достигает 145 км/ч.

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