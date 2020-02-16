Убийства и анархия в армянской армии. Пашинян созвал совещание

Согласно информации, с начала года в армянской армии в невоенных условиях погибли 13 человек. Большинство этих случаев – следствие неуставных отношений. Последний случай гибели военнослужащего произошел 14 февраля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел сегодня совещание, в ходе которого обсуждались резонансные события последних недель в армянской армии, сообщает «Спутник-Армения».

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, на совещании присутствовали секретарь Совбеза Артур Григорян, министр обороны Давид Тоноян, глава Генштаба ВС Артак Давтян, и.о. директора Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян, генпрокурор Артур Давтян, председатель Следственного комитета Айк Григорян и другие представители силовых структур.

«Участники встречи детально изучили обстоятельства и причины смертей в армии. Руководители компетентных органов доложили о ходе расследования уголовных дел в связи с этими инцидентами.

В своем выступлении премьер назвал приоритетным решение проблем, связанных с криминальной субкультурой и дисциплиной в армии. Он отметил важность мероприятий, нацеленных на повышение уровня дисциплины», - говорится в сообщении.