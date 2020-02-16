ЦИК: отмена результатов в округах не скажется на итогах выборов

Даже если будут аннулированы результаты голосования на всех участках, где были сняты видеоматериалы в связи с нарушениями, распространенные в соцсетях, это никак не повлияет на общие итоги выборов, заявил на сегодняшнем заседании ЦИК председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает Trend.

По словам Панахова, эти видеозаписи были сняты примерно в 3% избирательных участков: «Иногда у людей складывается впечатление, будто нарушения произошли по всей стране, но это не так. Конечно, хотелось бы, чтобы таких негативных случаев не было. Но я всегда говорю, что по всем негативным инцидентам будет очень серьезный подход в полном соответствии с законодательством, а виновников строго накажут».