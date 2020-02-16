Близкие к Асаду бизнесмены попали под санкции

Евросоюз расширил санкции в отношении властей Сирии, добавив в черный список еще восемь человек и две компании. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников", - говорится в сообщении.

"Их деятельность непосредственно принесла пользу режиму Асада, в том числе за счет проектов на землях, изъятых у лиц, перемещенных в результате конфликта", - дополняется в документе.

Теперь список включает 277 персоналий и 71 организацию, уточнили в ЕС. О национальной принадлежности попавших в список лиц не сообщается.