Артак Варданян после победы Алиева: «Пашинян – третьесортный бульварный репортер»
Прошедшие в Мюнхене дебаты по вопросу урегулирования карабахского конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым раскритиковал и армянский публицист Артак Варданян, пишет «Голос Армении».
«У пациента явное нежелание, или даже хуже - неспособность, подтянуться по предмету спора. Его знания по истории и сути конфликта, несмотря на то, что он уже почти два года как возглавляет страну, абсолютно поверхностны, и так и остались на уровне знаний третьесортного репортера бульварной желтой газетенки, специализирующейся исключительно на раздувании общественных скандалов», - написал о Николе Пашиняне армянский публицист на своей странице в Facebook.