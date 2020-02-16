Мамедъяров обсудил соглашение Евросоюза с Азербайджаном

В рамках визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с еврокомиссаром по торговле Филом Хоганом. Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также новое соглашение о стратегическом партнерстве.

«Эльмар Мамедъяров отметил, что этот документ выведет отношения между Азербайджаном и ЕС на качественно новый уровень», - говорится в сообщении МИД.