Мамедъяров обсудил соглашение Евросоюза с Азербайджаном
В рамках визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с еврокомиссаром по торговле Филом Хоганом. Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также новое соглашение о стратегическом партнерстве.
«Эльмар Мамедъяров отметил, что этот документ выведет отношения между Азербайджаном и ЕС на качественно новый уровень», - говорится в сообщении МИД.
Фил Хоган выразил уверенность в том, что новое соглашение даст толчок развитию сотрудничества между сторонами на качественно новом уровне. Он предложил завершить переговоры в первой половине текущего года с целью парафировать документ в июне на саммите глав государств-участников программы Восточное партнерство.
В свою очередь, министр Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан заинтересован в продолжении конструктивных переговоров по соглашению с учетом интересов сторон.
Стороны также высоко оценили вклад Южного газового коридора в энергобезопасность Европы, обменялись мнениями по вопросам завершения строительства ЮГК и его развития посредством других проектов.