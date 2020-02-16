В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Идлибу

Переговоры делегаций Турции и России по ситуации в Идлибской зоне деэскалации проходят в Москве, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что встреча проходит в здании МИД России. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал. В состав турецкой и российской делегаций входят дипломаты, представители минобороны и спецслужб.

Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны.