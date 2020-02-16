Париж охватили протесты

Очередная масштабная акция протеста против проекта пенсионной реформы началась в Париже сегодня, cообщает Sputnik.

Протестующие идут от Опера Гарнье до Национальной ассамблеи, где сегодня будет проходить обсуждение законопроекта о пенсионной реформе.

На плакатах у манифестантов написаны лозунги "Макрон, убирайся" и "Общественный упадок не нужно обсуждать, с ним нужно бороться".

Проект закона, который предполагает переход к универсальной пенсионной системе и отмену ряда привилегий для некоторых категорий работников и вызвавший масштабную волну протестов по всей стране, уже поступил в специальную комиссию Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции. К документу внесено около 22 тысяч поправок.