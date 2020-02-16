Евросоюз расширил санкции против Сирии

Евросоюз расширил санкции в отношении властей Сирии. В «черный список» попали еще восемь человек и две компании, следует из заявления Совета ЕС.

В тексте отмечено, что деятельность этих людей и компаний «приносила пользу режиму президента Сирии Башара Асада». В числе попавших под санкции — граждане Сирии Ясер Азиз Аббас, Махер Бурхан ад-Дин, Васим Каттан, Амер Фоуз, Сакр Рустам Сакр, Ходар Али Таха, Абдель Анвар аль-Оляби, Абдель Кадер Сабр. Кроме того, ограничения касаются частной импортно-экспортной компании «Аль-Катархи» и холдинговой компании «Аш-Шам».

Всего в списке по Сирии — 277 человек и 71 компания. Санкции также включают нефтяное эмбарго, ограничения инвестиций, замораживание активов сирийского Центробанка, находящихся в Евросоюзе.