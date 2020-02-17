Сафар Мехтиев поручил таможенникам усилить контроль из-за коронавируса

Как сообщили haqqin.az в Госокмтаможни, на совещании были обсуждены задачи, поставленные президентом Ильхамом Алиевым перед таможенными органами, повышение уровня службы, реорганизация работы таможенных пунктов и другие вопросы.

В Государственном таможенном комитете под руководством главы структуры, генерал-полковника Сафара Мехтиева состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие зампреды Госкомтаможни и начальники управлений.

Выступивший на совещании председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев рассказал о работе, проведенной в 2019 году по налаживанию таможенного дела в соответствии с современными стандартами, работе таможенных органов по повышению экспортных, транзитных и логистических возможностей страны, шагах, предпринятых в фискальной сфере и борьбе с контрабандой. Сафар Мехтиев подчеркнул важность повышения эффективности предпринимаемых мер по всем направлениям.

Глава Госкомтаможни также рассказал о намеченной в 2020 году работе по повышению эффективности в таможенном деле, отметив, что приоритетными направлениями и в этом году будут борьба с теневой экономикой и повышение прозрачности. Госкомтаможня также продолжит реализовать инновативные проекты, которые за счет широкого применения информационных технологий, обеспечат ускорение таможенного оформления и процесса перехода границы.

Было также подчеркнуто, что в этом году предусмотрено строительство и сдача в эксплуатацию новых таможенных постов и реконструкция уже имеющихся.

Сафар Мехтиев рассказал о профилактических мерах, реализуемых на контрольно-пропускных пунктах в связи с эпидемией коронавируса, наблюдаемого в Китае и ряде других стран, и дал конкретные поручения по усилению мер по контролю в этом направлении.

На совещании также выступили руководители соответствующих структур, которые высказали свое мнение и предложения по обсуждаемым темам.