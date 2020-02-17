Евросоюз остановит военную миссию «София»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что миссия ВМС Евросоюза «София», которая была инициирована в 2015 году для борьбы с контрабандой людей и оружия в международных водах Средиземного моря у побережья Ливии, будет прекращена 31 марта, передает РИА Новости.

По его словам, ей на замену будет создана новая миссия.

«Мы договорились развернуть новую операцию в Средиземном море», — сказал Боррель.

Он отметил, что ее цель — «добиться соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия».