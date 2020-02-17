Гульнар Алиева, собкор 17 февраля 2020, 22:10

Закрытие Россией своей границы с Китаем из-за эпидемии коронавируса, ставшей причиной смерти свыше более 1500 человек, вызвало резкое подорожание овощей и фруктов в РФ, особенно на Дальнем Востоке. Согласно данным Статистической службы Приморского края, в настоящее время помидоры и огурцы, завезенные из Азербайджана, продают по астрономическим ценам – 800 рублей (около 22 манатов) и 400 рублей за килограмм соответственно.

Начавшись с конца января в Приморье, нехватка овощей и фруктов стала проявляться и в других российских регионах. Прогнозируется, что цены на импортные овощи и фрукты, в том числе и помидоры, продолжат расти, так как эпидемия коронавируса в Китае охватывает все новые территории, что исключает завоз в Россию продукции из этой страны. Могут ли азербайджанские предприниматели воспользоваться ситуацией, увеличив ввоз в РФ местных парниковых овощей? Наблюдается ли уже сегодня рост объемов экспорта томатов? Бакинский тепличный комбинат, действующий при ООО Grow Group Azerbaijan, не поставляет помидоры на восток России, поэтому изменений в объемах экспорта продукции этого предприятия нет. Об этом корреспонденту haqqin.az сообщил менеджер по продажам Grow Group Azerbaijan Расим Шихалиев.

«Только вернулся из Москвы. Цены в российской столице такие же, как и в Баку. Ни о каком подорожании речь не идет. Ну а в другие регионы РФ мы ничего не поставляем, потому что заказов оттуда не получаем. Поэтому никаких изменений в нашем экспорте пока не предвидится», - сказал Шихалиев. В настоящее время компания поставляет в Россию пять сортов помидоров, уточнил менеджер, но категорически отказался назвать продажную цену помидоров. Из других производителей, поставляющих в Россию помидоры - теплицы Aztomato, принадлежащие компании Buta Agro. Как сообщил корреспонденту haqqin.az заместитель директора компании Рашад Рзаев, буквально на днях отправлена очередная партия томатов, а следующая будет примерно через месяц. Дело в том, что в теплицах помидоры высаживают в конце декабря и начале января, и на их вызревание требуется около двух месяцев. Декабрьскую уже отправили, а очередная же, январская, последует в Россию уже в марте. Замдиректора отметил, что помидоры их компании поставляются лишь на московский рынок Foodcity. А оттуда по регионам их могут развозить закупившие товар российские предприниматели.