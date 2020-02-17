В России ажиотаж на азербайджанские помидоры? наши подробности
Закрытие Россией своей границы с Китаем из-за эпидемии коронавируса, ставшей причиной смерти свыше более 1500 человек, вызвало резкое подорожание овощей и фруктов в РФ, особенно на Дальнем Востоке. Согласно данным Статистической службы Приморского края, в настоящее время помидоры и огурцы, завезенные из Азербайджана, продают по астрономическим ценам – 800 рублей (около 22 манатов) и 400 рублей за килограмм соответственно.
Начавшись с конца января в Приморье, нехватка овощей и фруктов стала проявляться и в других российских регионах. Прогнозируется, что цены на импортные овощи и фрукты, в том числе и помидоры, продолжат расти, так как эпидемия коронавируса в Китае охватывает все новые территории, что исключает завоз в Россию продукции из этой страны.
Могут ли азербайджанские предприниматели воспользоваться ситуацией, увеличив ввоз в РФ местных парниковых овощей? Наблюдается ли уже сегодня рост объемов экспорта томатов?
Бакинский тепличный комбинат, действующий при ООО Grow Group Azerbaijan, не поставляет помидоры на восток России, поэтому изменений в объемах экспорта продукции этого предприятия нет. Об этом корреспонденту haqqin.az сообщил менеджер по продажам Grow Group Azerbaijan Расим Шихалиев.
«Только вернулся из Москвы. Цены в российской столице такие же, как и в Баку. Ни о каком подорожании речь не идет. Ну а в другие регионы РФ мы ничего не поставляем, потому что заказов оттуда не получаем. Поэтому никаких изменений в нашем экспорте пока не предвидится», - сказал Шихалиев.
В настоящее время компания поставляет в Россию пять сортов помидоров, уточнил менеджер, но категорически отказался назвать продажную цену помидоров.
Из других производителей, поставляющих в Россию помидоры - теплицы Aztomato, принадлежащие компании Buta Agro. Как сообщил корреспонденту haqqin.az заместитель директора компании Рашад Рзаев, буквально на днях отправлена очередная партия томатов, а следующая будет примерно через месяц. Дело в том, что в теплицах помидоры высаживают в конце декабря и начале января, и на их вызревание требуется около двух месяцев. Декабрьскую уже отправили, а очередная же, январская, последует в Россию уже в марте.
Замдиректора отметил, что помидоры их компании поставляются лишь на московский рынок Foodcity. А оттуда по регионам их могут развозить закупившие товар российские предприниматели.
Принадлежащая ООО Green Tech, входящего в Azersun холдинг, теплица также поставляет помидоры на российские рынки. Но в компании не сочли нужным что-либо детализировать, заявив, что не дают информацию по телефону.
Тепличное хозяйство ООО Food Export Shemkir также поставляет помидоры в Россию. Однако заместитель директора компании Фарид Исламзаде пояснил, что сейчас объем продаж за границу очень небольшой, так как сбор урожая подходит к концу.
«Следующая партия помидоров будет готова к продаже к середине марта. Сейчас мы отправляем в Россию очень мало овощей. Вот когда начнут вызревать более поздние посадки, тогда и объемы экспорта резко возрастут. Мы поставляем помидоры не только в Россию, экспортируем их и в Украину, и Беларусь. В год это примерно 50-60 тысяч тонн», - сказал представитель компании.
Говоря о ценах, Фарид Исламзаде заявил, что не ожидает очень большого роста.
«Пик цен на помидоры в России приходится на март. В этот месяц килограмм помидоров продается в пересчете на наши деньги по 25-26 манатов за килограмм. И думаю, что все останется примерно так же», - отметил он.
Напомним, что в 2019 году среди товаров ненефтяного сектора, идущих на экспорт, лидером были помидоры. За год было экспортировано помидоров на 189,3 миллиона долларов. Почти 90% экспорта пришлось на Россию.