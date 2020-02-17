Асад обещал продолжить наступление на Идлиб и Алеппо

Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил в понедельник в своем обращении по поводу успешного наступления сирийской армии на севере страны президент Сирии Башар Асад, передает ТАСС.

«Битва за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается», - отметил Асад, слова которого приводит канцелярия сирийского лидера.

Он добавил, что сражение с террором продолжится.

«Мы полностью осознаем, что это освобождение не означает конец войны или уничтожения терроризма», - сказал президент, добавив, что успехи в Алеппо и Идлибе это – «прелюдия к полному поражению экстремистов, которое наступит рано или поздно».