Заявления Эрдогана вызвали недовольство в Индии

Индия выступила с резким демаршем против Турции в связи с комментариями ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Кашмире, передает PTI.

МИД Индии заявил, что комментарии Эрдогана будут иметь серьезные последствия для отношений Индии с Турцией.

В своем выступлении на совместном заседании парламента Пакистана в пятницу Эрдоган сравнил борьбу народа Кашмира с борьбой турецкого народа против иностранного господства во время Первой мировой войны, а также поддержал Исламабад в вопросе Кашмира.