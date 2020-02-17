Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса. Об этом сообщает местное издание «Жэньминь Жибао».

Врач умер в понедельник, 17 февраля. Отмечается, что он стал первым главой медицинского учреждения, который скончался от коронавируса.

Ранее стало известно о первом случае заражения вирусом россиянки. Туристка заболела на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.

Вспышка смертельного коронавируса впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая.