Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев стал игроком клуба «Сабах». Об этом сегодня вечером официально объявил бакинский клуб.

После расторжения контракта с московским «Динамо» Шейдаев подыскивал себе новую команду, и в итоге остановил свой выбор на «Сабахе», занимающем 6-е место в текущем чемпионате Азербайджана.

23-летний форвард подписал контракт до конца сезона. В своей новой команде он будет играть под 99-м номером.

Ранее воспитанник питерского «Зенита» выступал также за казанский «Рубин», турецкий «Трабзонспор», словацкую «Жилину», «Карабах» и самарские «Крылья Советов».

В 2013 году Рамиль Шейдаев стал чемпионом Европы в составе сборной России U-17, а в 2015-м вышел в финале Евро среди команд U-19. В 2016 году Шейдаев дал согласие выступать за сборную Азербайджана. С тех пор провел за национальную команду 26 игр, забил 4 гола.