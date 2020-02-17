Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на интервью главы МИД чешскому изданию Respekt.

Пристайко рассказал, что еще несколько лет назад говорил белорусским журналистам, что если их страна захочет остаться независимой, то столкнется с такой же войной, трудностями и страданиями, как и Украина. По словам дипломата, его собеседники не поверили ему. «Возможно, теперь они меньше сомневаются», — заметил министр.

Глава МИД надеется, что конфликта все же не произойдет, поскольку белорусы «спокойные и терпеливые». Однако украинцы тоже были такими, продолжил министр. «И это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас», — сказал Пристайко.

У белорусов есть два варианта, считает политик: быть благоразумными и спокойными «с помощью зарубежных партнеров» и проиграть или же «начать бороться прямо сейчас».