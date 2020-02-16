Пелоси: НАТО не должен поддаться искушению впустить Huawei

Ни один союзник НАТО не должен поддаться искушению впустить китайского технологического гиганта Huawei в сотовые сети следующего поколения. Об этом заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает AP.

По ее словам, вторжение в частную жизнь, которое станет результатом интеграции Huawei в европейские сети 5G, будет «похоже на то, как если бы государственная полиция, китайская государственная полиция оказались в вашем кармане». Она настаивала на том, что такие технологии слишком чувствительны, чтобы доверять их китайцам, даже если они могут поставлять такие технологии дешевле.

«В то время как некоторые люди говорят, что технологии Huawei дешевле - это инициатива Народно-освободительной армии с использованием обратной инженерии, основанной на западных технологиях», - заявила Пелоси.