В Йемене жертвами ударов коалиции стали 35 человек

Удары возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции на месте крушения ее самолета на севере Йемене унесли жизни 35 человек. Как передает ТАСС, такие данные приводит 17 февраля телеканал Al Massira со ссылкой на Министерство здравоохранения в правительстве мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

"В результате этого преступления погибли 35 человек и 23 получили ранения, - указали ведомстве. - В числе погибших - 26, а пострадавших - 18 детей".