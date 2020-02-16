США и Талибан подпишут мирное соглашение к концу месяца, заявили талибы. Один из лидеров талибов Мулла Абдул Салам Ханафи заявил, что «обе стороны инициировали окончательный проект мирного соглашения.

«Сейчас переговоры завершены», - пишет The Washington Post.

«Обе стороны договорились подписать соглашение к концу этого месяца», после того как были созданы «благоприятные условия перед подписанием соглашения», сказал Ханафи.

Это первое официальное заявление, опубликованное талибами после того, как США объявили о мирном соглашении в пятницу.

Министр обороны Марк Эспер заявил ранее, администрация не договорилась о точной дате, когда может начаться семидневное «снижение уровня насилия». «Таким образом, у нас сейчас есть предложение о сокращении насилия, которое было согласовано между нашим послом и талибами», - заявил Эспер на мюнхенской конференции по безопасности. «Это выглядит очень многообещающе».