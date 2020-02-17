В свою очередь, начальник штаба Государственной противопожарной службы МЧС Акпер Новрузов заявил журналистам, что на место пожара были привлечены 23 единицы техники и 125 человек. Огонь охватил 900-1000 кв.м, пожар полностью потушен, ведутся работы по охлаждению. Причины пожара пока не установлены.

По его словам, в основном сгорели магазины, торгующие занавесями и тканями.

Во время пожара в торговом центре "Садарак" сгорело 28 магазинов, сказал пресс-секретарь торгового центра Микаил Гадимов, сообщает Trend.

* * * 10:01

На место пожара в торговом центре "Садарак" прибыло пять бригад скорой медицинской помощи. Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), на месте происшествия была оказана помощь девяти пострадавшим.

Еще одного человека, получившего во время происшествия травму головы, госпитализировали в Клинический медицинский центр №1.

* * * 09:35

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС Азербайджана, некоторое время назад пожар в ТЦ "Садарак" был потушен.

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Сегодня, 18 февраля, ранним утром произошел пожар в столичном торговом центре "Садарак", находящемся в поселке Локбатан. Пожар начался с обувного склада и в кратчайшее время распространился по другим частям рынка, сообщает haqqin.az со ссылкой на сотрудников центра. На место пожара прибыли бригады Противопожарной службы и других подразделений МЧС. По последней информации, хотя и удалось локализовать пожар и его распространение по всему рынку, возгорание все еще продолжается.

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В Баку пожар на крупнейшей торговой ярмарке "Садарак"

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