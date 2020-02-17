Пока внимание мира приковано к перипетиям вокруг китайского коронавируса и все сосредоточены на подсчете жертв, реальных и потенциальных, в это время в другом регионе планеты разворачивается природная катастрофа, количество пострадавших от которой может далеко превзойти последствия эпидемии. Полтора десятка стран, большинство которых выходит к северо-западному побережью Тихого океана, поражены нашествием саранчи, какого не было за десятки лет.

Еще в ноябре специалисты ООН предупреждали, что резкий рост численности саранчи в районе Африканского рога может обернуться тяжелыми последствиями и последующим голодом в тех странах, куда перекочуют тучи прожорливых насекомых. Как и в случае с вирусной эпидемией, расходы на профилактику и упреждение намного меньше, чем в случае, когда ситуация выходит из-под контроля. Ученые говорят, что, по-хорошему, нужно было принять меры еще в 2018 году, когда в пустынных и засушливых районах Омана и Йемена под влиянием участившихся циклонов возникли идеальные условия для взрывного размножения саранчи, которая в обычных условиях в стаи не собирается. Но сочетание высокой температуры, до 40 градусов, и высокой влажности – 60-70%, приводит к недостатку пищи, и тогда саранча сбивается в группы и перелетает на новое место, по ходу в разы наращивая свое количество.

В 2019 году опять выпали рекордные осадки, и саранча, перебравшаяся через Красное море в Африку, продолжила свой рост и зону распространения. Поражены оказались Эфиопия, Сомали, Эритрея. Сейчас саранча буйствует в Кении и перебралась в Танзанию и Уганду. Под угрозой Южный Судан. По другую сторону Аравийского полуострова она через юг Саудовской Аравии и Иран вышла на Индию и Пакистан. Самые пострадавшие районы как раз вдоль индийско-пакистанской границы. В Пакистане объявлено чрезвычайное положение. Последний раз нашествие саранчи тут было в далеком 1993 году. В Кении ничего подобного не видели уже 70 лет.

Несмотря на предпринимаемые меры, специалисты предрекают дальнейшее быстрое распространение саранчи, которая преодолевает по 150-200 километров в день, и рост ее численности. В марте-апреле при заметном потеплении нынешнее количество может вырасти в пятьсот раз. Набеги саранчи не щадят вообще ничего: от кофейных плантаций в Уганде до хлопчатника в Иране, не говоря о зерновых. После остается пустыня и отложенные личинки, которые спустя несколько месяцев дают новый взрыв рождаемости насекомых.

Наносимый ущерб колоссален. Последнее значительное нашествие, по данным ООН, произошедшее в 2003-2005 годах, уничтожило аграрные посевы в Западной Африке на 2,5 миллиарда долларов. Огромная проблема заключается в том, что саранча поражает бедные страны, для которых урожай имеет жизненно важное значение, и его отсутствие грозит самым настоящим голодом. В то же время собственных возможностей предупреждать всплески роста саранчи и бороться с последствиями у них нет ни финансовых, ни организационных возможностей. Помимо прочих трудностей борьбы с саранчой, опрыскивание больших площадей приводит к поражению ядами других животных и растений, а также угрожает отравлениями людям.

Дойдет ли до массового голода или нет, большие продовольственные проблемы в целом ряде стран региона будут точно. В отличие от тщательного отслеживания каждой жертвы коронавируса о жертвах разорения, учиненного саранчой, в ежедневных новостях сообщать, увы, не будут.