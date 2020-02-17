В Китае сообщили, когда смогут покончить с эпидемией коронавируса

Глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань назвал период, на который придется пик эпидемии вызванного новым коронавирусом заболевания, и сообщил, когда ситуация будет стабилизирована.

Глава спецкомиссии сказал, что, согласно математической модели и действующим мерам китайского правительства, пиковое значение может быть достигнуто во второй или третьей декаде февраля, передает ТАСС.

По его словам, эпидемиологическая ситуация будет стабилизирована к апрелю.

По последним данным, общее число жертв вспышки коронавируса в Китае возросло до 1 868 человек, заражены 72 тыс. 436 человек, выздоровели более 12,5 тыс. человек.