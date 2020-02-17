Стоимость нефти снижается во вторник утром на фоне сохраняющихся опасений, связанных с распространением коронавируса. Как передает Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13% — до 57,02 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,76%, до 51,92 доллара за баррель.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.