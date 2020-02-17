Болтон раскритиковал Трампа за «недостаточно жесткий» курс по Ирану

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа в отношении ряда стран. Об этом Болтон заявил, выступая в Университете Дьюка (штат Северная Каролина).

Например, было совершенно очевидно, что политика главы Белого дома в отношении КНДР "потерпит провал". По словам Болтона, нет ни одного доказательства того, что власти Северной Кореи приняли стратегическое решение отказаться от стремления к обладанию ядерными вооружениями, пишет ТАСС, ссылаясь на CNN.

Болтон также дал понять, что, занимая пост помощника президента по нацбезопасности, выступал за еще большее ужесточение курса по отношению к Ирану вплоть до смены руководства этой страны. Болтон убежден, что Вашингтон не оказывает на Тегеран максимальное давление.

Газета The Wall Street Journal пишет, что Болтон во время выступления заявил, что курс Трампа также «недостаточно жесткий» в отношении России.

Во время встречи шла речь и о новой книге экс-помощника, рассказывающей в том числе о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Болтон выразил надежду на то, что Белый дом в итоге снимет возражения против публикации его мемуаров. Он отказался раскрыть содержание ряда конфиденциальных бесед с президентом США, заявив, что "когда-нибудь они станут достоянием общественности".