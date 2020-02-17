Вопреки коронавирусу: мировые компании возвращаются в Китай

Японский автопроизводитель Toyota вернулся в Китай и возобновил производство на одном из своих заводов в этой стране вопреки вспышке коронавируса Covid-2019, сообщает японское агентство Kyodo. Это уже вторая мировая компания, принявшая такое решение.

По данным издания, работы на заводе в городе Тяньцзинь начались не в полном объеме, поскольку введенный в различных провинциях Китая из-за коронавируса карантин продолжает накладывать ограничения на производственный процесс. Ранее аналогичные процедуры были произведены на заводах Toyota в городах Чанчунь и Гуанчжоу, пишет «Лента.ру».

На 24 февраля намечен старт работы еще одного завода — в городе Чэнду. Изначально возобновление работ планировалось на более ранний срок, но было перенесено из-за распространения вируса.

Еще один японский автоконцерн Mazda также запустил производственные мощности в городе Нанкин.