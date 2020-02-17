Экс-министр Гейдар Асадов в беде. Кто виноват? обновлено
«Проверки в ОАО «Агролизинг» проводились не только Министерством финансов. Также «Агролизинг» за последний год прошла аудиторскую и оценочную проверку, проведенную международной компаний», - заявил haqqin.az начальник Отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Минсельхоза Вюгар Гусейнов.
Он подчеркнул, что нарушения, выявленные в ходе проверок, охватывают период до 2018 года.
«Начиная с января 2019 года ОАО «Агролизинг» занимается покупкой-продажей сельскохозяйственной техники и племенного скота», - сказал представитель Минсельхоза.
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Государственная служба финансового надзора Минфина провела проверку в ОАО «Агролизинг» и выявила значительные финансовые нарушения, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Проверка в Агролизинг охватывала период с января 2017 года по сентябрь 2019 года и выявила серьезные нарушения. Эти нарушения касались выдачи в 2006-2019 гг. в лизинг сельскохозяйственной техники, покупки технологического оборудования, наличию долгов за оказанные услуги», - отмечается в сообщении Минфина.
В ходе проверок от ряда снабженческих компаний и должников по лизинговым договорам потребовали возмещения средств на общую сумму 14,3 млн манатов (поступили на счет «Агролизинга»), 52,4 тыс. манатов – возмещено в госбюджет.
Кроме этого, еще 7,5 млн манатов должно быть возмещено «Агролизинг» до сентября 2020 года компаниями, которым оказывались агротехнические услуги.
«Помимо этого, в отношении ряда компаний, которые получили средства на сумму 11 млн 259,4 тыс. манатов на поставку племенного скота и технологического оборудования, но не выполнили работы, материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки», - подчеркивает Минфин.
ОАО «Агролизинг» входит в структуру Министерства сельского хозяйства Азербайджана.