«Проверки в ОАО «Агролизинг» проводились не только Министерством финансов. Также «Агролизинг» за последний год прошла аудиторскую и оценочную проверку, проведенную международной компаний», - заявил haqqin.az начальник Отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Минсельхоза Вюгар Гусейнов.

Он подчеркнул, что нарушения, выявленные в ходе проверок, охватывают период до 2018 года.

«Начиная с января 2019 года ОАО «Агролизинг» занимается покупкой-продажей сельскохозяйственной техники и племенного скота», - сказал представитель Минсельхоза.

* * * 10:51

Государственная служба финансового надзора Минфина провела проверку в ОАО «Агролизинг» и выявила значительные финансовые нарушения, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Проверка в Агролизинг охватывала период с января 2017 года по сентябрь 2019 года и выявила серьезные нарушения. Эти нарушения касались выдачи в 2006-2019 гг. в лизинг сельскохозяйственной техники, покупки технологического оборудования, наличию долгов за оказанные услуги», - отмечается в сообщении Минфина.