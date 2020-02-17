"Сейчас продолжается бой. У нас есть предварительная информация о потерях, но мы пока не можем назвать количество, уточняем это", - сообщили в пресс-центре ООС.

В штабе операции Объединенных сил Украины подтвердили наличие потерь среди украинских военных в результате попытки прорыва линии разграничения боевиками на Донбассе. Об этом РБК-Украина сообщили в штабе ООС.

Боевики утром 18 февраля атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Об этом говорится в сводке штаба Операции объединенных сил (ООС), передает УНИАН.

«Противник ведет обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.

Издание утверждает, что противник перешел в наступление на позиции украинской армии. В настоящее время бои продолжаются. Украинская сторона несет потери.

В то же время журналист Юрий Бутусов отметил, что бой длится с 5 утра.

«Бой в Золотом длится с 5 утра. Ситуация на фронте очень тяжелая, гром артиллерии прекрасно слышат жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной», – написал он в Facebook.