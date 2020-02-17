В Турции идут аресты чиновников Минюста

Прокуратура Турции выдала ордера на задержание 98 человек, которые подозреваются в связях с "террористической организацией фетхуллахистов", которую в Турции обвиняют в организации попытки переворота в июле 2016 года.

Как сообщает телеканал Haberturk, 33 человека являются действующими сотрудниками Минюста Турции. Рейды для задержания сотрудников министерства начались одновременно в 15 провинциях республики, в том числе в Анкаре. К настоящему времени задержаны 50 подозреваемых из 71. Ордера выданы не только на 33 штатных работников ведомства, но и на техперсонал, охранников и других лиц, которые работали с Минюстом по подрядным договорам, передает ТАСС.

Параллельно с этим прошли задержания еще в 11 провинциях по делу, которое ведут власти провинции Адана. 27 человек подозреваются в подтасовке результатов экзаменов на должности в полиции. Они задержаны и доставлены на допрос.