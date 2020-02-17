REAL TV заявляет: журналисты сами не захотели вернуться на телеканал

Накануне была распространена информация о том, что из-за своей позиции по отношению к итогам выборов в Милли Меджлис были уволены некоторые сотрудники телеканала REAL TV.

Сегодня телеканал REAL TV распространил заявление, в котором говорится, что из-за участия в выборах в Милли Меджлис, согласно требованиям трудового законодательства Азербайджана, не были продлены трудовые соглашения Афет Магеррамовой и Ляман Исмаиловой. После завершения процесса выборов им было предложено вернуться к своей работе на телеканале. Никаких ограничений на то, чтобы они продолжили свою деятельность на телеканале, не вводилось.

«Учитывая это, REAL TV просит положить конец распространению недостоверных утверждений и несоответствующей действительности информации в СМИ и социальных сетях», - говорится в заявлении телеканала REAL TV.