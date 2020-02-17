Украина экстренно созывает Совет нацбезопасности
В Киеве в первой половине дня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По итогам заседания в 12:00 состоится брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, передает УНИАН.
Ранее штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил о попытке прорыва боевиков в Луганской области. Между сторонами завязался бой. В штабе отметили, что сепаратисты применяют минометы калибра 120 мм, а также ведут огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.