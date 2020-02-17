«В материалах проверок в ОАО «Агролизинг» указывается, что долги возникали в период с 2006 года и по сегодняшний день. Но речь идет не о коррупции и присвоениях, а о возвращении долгов, которые брали у ОАО фермеры и компании». Об этом haqqin.az заявил экс-министр сельского хозяйства Гейдар Асадов, комментируя результаты проверок в «Агролизинге».

«Что касается возникновения этих долгов, то в мой период технологическое оборудование вообще не закупалось. Все долги по технологическому оборудованию сделаны в предыдущее время. Да, пока я руководил министерством, образовывались определенные долги, связанные с закупкой животных. Их возвращение является нормальной процедурой. Что касается ускорения возвращения просроченных долгов, то я сам два раза обращался в прокуратуру по этому вопросу. Имеются все соответствующие документы, и в Минфине это подтвердят. Я указывал в своих обращениях, что такие-то должники задерживают выплаты», - сказал экс-министр.

Гейдар Асадов снова подчеркнул, что речь не идет о коррупции и присвоениях.

«Речь идет о возвращении долгов, которые взяли фермеры. Что касается долгов, образовавшихся в связи с закупкой технологического оборудования, то, еще раз повторяю, они вовсе не относятся к моему периоду», - утверждает он.