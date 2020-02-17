Парагвайский футболист может получить гражданство Азербайджана

Футболист клуба «Кешля» Сезар Меза Колли в ближайшее время может получить паспорт гражданина Азербайджана. Об этом сообщает сайт АФФА.

Парагваец, имеющий также итальянский паспорт, выступает в Азербайджане с 2013 года, что, согласно правилам ФИФА, позволяет ему рассчитывать на гражданство нашей страны.

28-летний полузащитник, поиграв в Греции и Италии, затем перебрался в Азербайджан, где выступал за «Интер» (ныне «Кешля»), «Зиря» и «Кешля». В 2018 году Сезар уехал в румынский клуб «Университатя», но вернулся в «Кешля» на правах аренды.