В парламенте Украины рассмотрят вопрос признания геноцида Ходжалы
В Раде Украины ожидается обсуждение признания геноцида азербайджанцев в Ходжалы. Об этом haqqin.az сообщил глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов.
Х.Джавадов отметил, что он уже провел первичные обсуждения на эту тему с членами межпарламентской азербайджано-украинской группы и комитетом Верховной Рады по международным отношениям.
В ближайшее время ожидается рассмотрение этого вопроса в комитете Рады.
Парламенты пяти стран мира признали массовые убийства в Ходжалы актом геноцида. В США парламенты 16 штатов также признали события 26 февраля 1992 года геноцидом.